Мишустин призвал защитить "мозги" России

13 дек. 15:55

Российский премьер Михаил Мишустин поручил продумать меры по защите интеллектуального и культурного богатства страны.

Он подчеркнул, что сейчас иностранные организации будут охотиться на российских специалистов и уже делают публичные заявления на этот счет. По его словам, сохранение научно-технического потенциала России является очень важной задачей.

"Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала", - цитирует главу правительства РИА Новости.