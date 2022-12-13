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Мишустин призвал защитить "мозги" России

Мишустин призвал защитить &quot;мозги&quot; России

Российский премьер Михаил Мишустин поручил продумать меры по защите интеллектуального и культурного богатства страны.

Он подчеркнул, что сейчас иностранные организации будут охотиться на российских специалистов и уже делают публичные заявления на этот счет. По его словам, сохранение научно-технического потенциала России является очень важной задачей.

"Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала", - цитирует главу правительства РИА Новости.

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