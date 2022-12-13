Подросток стал виновником ДТП в Дагестане

13 дек. 15:13

В результате автоаварии на федеральной трассе "Кавказ" в Каякентском районе в Дагестане, которая произошла по вине подростка, пострадали четверо человек, сообщает пресс-служба МВД республики.

Установлено, что 16-летний местный водитель LADA Priora без водительских прав не соблюдения дистанции столкнулся с попутно ехавшей LADA Kalina.

Водитель Priora и его 16-летний пассажир, также проживающий в Каякентском районе, доставлены в больницу. Также госпитализированы 60-летний водитель LADA Kalina и его 61-летняя пассажирка, оба из Дахадаевского района.