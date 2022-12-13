Соборная мечеть откроется завтра в Черкесске

13 дек. 15:00

Завтра в Черкесске откроется Главная мечеть Карачаево-Черкесии.

В ней одновременно могут находиться около 5 тысяч верующих - это самая крупная мечеть республики.

"Мы ждали открытия мечети долгое время, и благодаря Всевышнему нам завтра удастся увидеть это событие. Несмотря на то, что мечеть полностью не была достроена, в двух залах цокольного этажа уже проводились как пятничные, так и пятикратные молитвы", - приводит слова имама Черкесска Казима-Хаджи Катчиева РИА "Карачаево-Черкесия".

Диаметр центрального купола - 18 м. Всего у мечети 33 купола. Торжественное открытие соборной мечети КЧР состоится завтра в 11:00.