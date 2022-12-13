В Астане презентовали панно в честь дружбы Казахстана и России

13 дек. 14:50

В Русском доме в Астане представили панно, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, пишет Sputnik Казахстан.

"Пазл посвящен дружбе между нашими странами. В каждом кусочке ребята писали и рисовали то, в чем они видят эту дружбу", - рассказала глава представительства Россотрудничества Ольга Филонова.

Панно состоит из 600 пазлов, его части собраны активистами из 20 регионов республики.

"Смотреть на отношения Казахстана и России через призму этих 30 лет неправильно. Нашим отношениям сотни и сотни лет. Мы наблюдаем это сейчас и так будет всегда", - отметил чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Арт-объект выставлен в рамках проекта "Больше чем 30". В будущем году его увидят в России, в мае панно будет выставлено на международном фестивале "Диалог культуры" в Нижнем Новгороде.