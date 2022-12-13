Зачем Вячеслав Володин посещал Анкару?

Отношения между Россией и Турцией укрепляются не только на правительственном и президентском уровне, но между парламентами. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отправился с визитом в Анкару.

В ходе визита Володин провел встречу со своим турецким коллегой, председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. Стороны обсудили развитие межпарламентских отношений двух стран.

Пользуясь случаем, председатель Госдумы почтил присутствием мемориальный комплекс Аныткабир основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Возложив цветы к могиле, он оставил запись в книге почетных гостей.

"Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк многое сделал для налаживания мира и укрепления дружественных отношений между Россией и Турцией. Сегодня нам важно продолжать развивать сотрудничество в рамках парламентского измерения на принципах взаимного уважения, равноправия и учета национальных интересов", - написал председатель Госдумы.

В последние годы отношения Турции и России заметно укрепились. Они успешно реализовали проект газопровода "Турецкий поток" и продажу систем ПВО С-400. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган находят общий язык по деконфликтингу в ряде регионов, начиная Сирией и заканчивая Южным Кавказом. В период украинского кризиса связи стали еще прочнее. Товарооборот вырос до рекордных показателей. Турция хочет быть газовым хабом для России. Эрдоган прилагает максимум усилий, чтобы остановить кризис на Украине через посредничество Анкары.

В чем основная цель визита Володина в Анкару? Своим мнением с "Вестником Кавказа" прямо с пресс-конференции Володина и Шентопа поделился корреспондент "Комсомольской правды" Эдвард Чеснаков.

"Смысл прост: да, между Россией и Турцией есть разногласия почти по всему спектру вопросов: от Крыма до Карабаха и от Украины до Сирии - но эти разногласия не сравнимы с тем давлением, какое Запад оказывает на обе наши страны за их самостоятельную политику. Поэтому сближение России и Турции неизбежно, как было неизбежно сближение демократической Веймарской республики и Советской России ("Рапалльский договор") сто лет назад, поскольку Запад точно так же не оставил им место в "новом мировом порядке"", - сказал журналист.

Действительно, США и ЕС оказывают давление не только на Россию, но и на Турцию. Анкара испытала его во время своих спецопераций в Сирии по нейтрализации угрозы YPG/PKK. Кроме того, западные страны давно пытаются свергнуть Эрдогана. После начала украинского кризиса ЕС и НАТО пытались убедить Турцию встать на свою сторону. Недавно глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал Турцию за нежелание вводить санкции против Москвы. Однако Турция на то и Турция, что действует самостоятельно и без оглядки на Вашингтон. Приоритет для Анкары – свои национальные интересы, а не похвальба от демократий.