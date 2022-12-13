Лоукостер WizzAir начал летать в Самарканд

13 дек. 14:32

Венгерский лоукостер WizzAir выполнил первый рейс из Абу-Даби в Самарканд.

Самолет Airbus A321 neo в Самарканде встретили традиционной водной аркой. На борту находился 141 пассажир, их и экипаж приветствовали звуками карная и сурная.

Самолеты между Абу-Даби и Самаркандом будут летать по вторникам и субботам. Билеты начинаются от $45.

"Мы рады расширить нашу постоянно растущую сеть полетов в Центральной Азии, которая является ключевым растущим рынком для Wizz Air Abu Dhabi. Новый маршрут в исторический регион будет выполняться двумя новыми самолетами Airbus A321neo, которые недавно пополнили наш парк", – рассказал управляющий директор компании Майкл Берлуис.