Российского футболиста окрестили в Армении предателем

13 дек. 14:23

Игрок самарских "Крыльев Советов" Александр Коваленко поделился реакцией армянских болельщиков после его отказа выступать за национальную команду.

Мать Коваленко — армянка, а отец наполовину армянин. Ранее СМИ распространили информацию о возможной смене спортивного гражданства футболистом, но позже он решил выступать за Россию.

"Решение было сложным. Приняли его с родителями на семейном совете. Я посчитал, что бросать Россию в такой тяжелый период не вариант. Выглядело бы так, будто кинул тут всех, кто в меня верил и поддерживал, и уехал играть за Армению. Это было бы неправильно. Сейчас много всего пишут в соцсетях - оскорбляют, называют предателем! Очень не нравится такое читать", — сказал он изданию "Спорт-Экспресс".

В сентябре Коваленко дебютировал за основную сборную России в матче с Кыргызстаном.