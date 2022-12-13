Четыре танкера остаются в очереди в Черном море в Турции

13 дек. 14:20

В Черном море в очереди на проход через турецкие проливы остаются четыре танкера, их владельцы не предоставили письмо о страховании, сообщает во вторник Управление мореходства Турции.

"Из 26 танкеров, ожидавших в очереди, (владельцы – ред.) 22 предоставили требуемые нашей страной по праву письма о страховании. С учетом прошедших сегодня судов всего проход через проливы завершили 19 судов (из 22 – ред.)", - говорится в заявлении управления.

Турция с 1 декабря требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление танкерам с нефтью P&I-страхования.

"С учетом вновь прибывших к Босфору судов число танкеров, от которых мы ожидаем получить письмо, составляет всего четыре. В Мраморном и Эгейском морях ожидающих в очереди танкеров, не предоставивших письмо о страховании, не имеется", - уточнили в управлении.