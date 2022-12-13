МЧС предупреждает о скором снегопаде в Подмосковье

13 дек. 13:55

Во вторник вечером в Московской области начнется снегопад, вероятны снежные заносы на дорогах, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«В период с 19:00 13 декабря до 9:00 14 декабря в Московской области, начиная с южных районов, ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Количество осадков ожидается 10-13 мм, прирост снежного покрова - 13-17 см», - сообщает подмосковный МЧС.

Жителей региона просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, пешеходам быть внимательными, обходить шаткие строения и деревья.

МЧС не исключает нарушения энергоснабжения из-за непогоды.