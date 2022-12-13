Врачи рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

13 дек. 13:41

Врачи перечислили группы продуктов, экономия на которых может негативно сказаться на здоровье, пишет «ДокторПитер».

«Нельзя экономить на белоксодержащих продуктах, таких, как рыба, белое мясо и бобовые, - благодаря им организм получает положенную норму аминокислот. Необходимы и качественные ненасыщенные жиры - жирная рыба, льняное, рыжиковое, оливковое масла», - прежде всего сообщил врач-эндокринолог Олег Ирышкин.

С ним солидарен и профессор, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «Качественное мясо за копейки вы не купите. Если у вас нет возможности ежедневно его есть - покупайте реже, но хорошее. Дешевое мясо может содержать личинки, бактерии, червей и быть просто несвежим», - поделился он.

Ирышкин напомнил, что жирная рыба должна быть включена в рацион минимум дважды в неделю. Также не стоит экономить на фруктах и овощах, на молочных продуктах, в частности сырах. «Дело в том, что в дешевых аналогах используются заменители молочного жира, так называемые трансжиры. По этой причине стоит выбирать и качественные кондитерские изделия, с натуральным составом», - продолжил он.

Покупать молочные продукты нужно у проверенных производителей, йогурты рекомендуется делать дома самостоятельно.

«Однозначно нельзя экономить на алкоголе. <…> Отравление алкоголем может привести к потере зрения, острому панкреатиту, печеночной или почечной недостаточностях, инфарктам, инсультам, отеку легких и даже летальному исходу», - предупредил токсиколог.

Сэкономить можно на экзотических крупах, вместо киноа и булгура выбирать гречку и перловку, которые содержат большое количество полезных микроэлементов и доступны по цене.