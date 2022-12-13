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Врачи рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

Врачи рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

Врачи перечислили группы продуктов, экономия на которых может негативно сказаться на здоровье, пишет «ДокторПитер».

«Нельзя экономить на белоксодержащих продуктах, таких, как рыба, белое мясо и бобовые, - благодаря им организм получает положенную норму аминокислот. Необходимы и качественные ненасыщенные жиры - жирная рыба, льняное, рыжиковое, оливковое масла», - прежде всего сообщил врач-эндокринолог Олег Ирышкин.

С ним солидарен и профессор, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «Качественное мясо за копейки вы не купите. Если у вас нет возможности ежедневно его есть - покупайте реже, но хорошее. Дешевое мясо может содержать личинки, бактерии, червей и быть просто несвежим», - поделился он.

Ирышкин напомнил, что жирная рыба должна быть включена в рацион минимум дважды в неделю. Также не стоит экономить на фруктах и овощах, на молочных продуктах, в частности сырах. «Дело в том, что в дешевых аналогах используются заменители молочного жира, так называемые трансжиры. По этой причине стоит выбирать и качественные кондитерские изделия, с натуральным составом», - продолжил он.

Покупать молочные продукты нужно у проверенных производителей, йогурты рекомендуется делать дома самостоятельно.

«Однозначно нельзя экономить на алкоголе. <…> Отравление алкоголем может привести к потере зрения, острому панкреатиту, печеночной или почечной недостаточностях, инфарктам, инсультам, отеку легких и даже летальному исходу», - предупредил токсиколог.

Сэкономить можно на экзотических крупах, вместо киноа и булгура выбирать гречку и перловку, которые содержат большое количество полезных микроэлементов и доступны по цене.

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