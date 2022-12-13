Как проходит акция протеста азербайджанских экоактивистов в Карабахе (ВИДЕО)

13 дек. 13:42

Более суток азербайджанские экоактивисты протестуют у поста временно размещенного российского миротворческого контингента в Карабахе. Число участников акции возросло примерно до 800 человек.

Ряд армянских СМИ передают о том, что азербайджанские активисты и общественные деятели якобы устраивают провокации на месте протестов. Однако, как сообщает корреспондент телеканала AZTV, никаких столкновений между сторонами нет. На кадрах показана расстановка участников демонстрации и миротворцев. При этом стоит отметить, что активисты держат в руках плакаты с лозунгами, призывающие сохранить природные ресурсы Азербайджана.

Необходимо подчеркнуть, что акция проходит мирно, никто никому не мешает. Требования экоактивистов следующие: допуск к местам, где незаконно добываются природные ресурсы Азербайджана и недопущение прохода незаконных армянских вооруженных формирований, которые находятся на территории Азербайджана, а также въезд незаконных грузов на территорию страны.

Что послужит выходом из ситуации, которая образовалась сейчас в Карабахе? Баку и миротворческий контингент РФ должны достигнуть соглашения, по которому деятельность незаконных на территории Карабаха рудников должна быть прекращена. Кроме того, остро стоит вопрос об установке азербайджанских контрольно-пропускных пунктов. Совместно с российским миротворческим контингентом КПП будут работать с целью пресечения незаконной деятельности на территории Азербайджана вооруженных сил Армении и сепаратистов.