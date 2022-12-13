В Минздраве предупредили об опасности болезни "на ногах"

13 дек. 13:15

Болеть гриппом "на ногах" очень вредно, предупредил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Грипп - это серьезное вирусное заболевание, несущее явную угрозу для здоровья. Крайне не рекомендуется переносить его на ногах. При начальных признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и в дальнейшем следовать его назначениям и рекомендациям", - цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Чуланова, то, как быстро организм справится с вирусом, зависит от иммунной системы, и очень важно создать оптимальные условия для ее работы.

Это означает, что первые три дня заболевания надо оставаться в постели, в хорошо проветриваемой комнате с влажным воздухом, много пить теплой жидкости, есть только легкую жидкую пищу.

Чуланов добавил, что требуется избегать физических и умственных нагрузок, к которым относится и долгий просмотр телевизора и использование гаджетов.

При соблюдении этих правил в подавляющем большинстве случаев болезнь начнет уходить уже на четвертый день, в противном случае не исключены опасные последствия, заключил медик.