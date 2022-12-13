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На набережной Ялты рухнула часть фасада исторического здания

Администрация города Ялта

На набережной Ялты сегодня обрушилась часть фасада исторического здания, - сообщает Крым 24.

К счастью, во время обрушения никто не пострадал - оставшийся фрагмент закрепили, а территорию вокруг оградили от любопытных, городская прокуратура уже проводит проверку по факту обрушения.

Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране объектов культурного наследия, а при выявлении нарушений законодательства, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Затем городские власти проведут реставрацию испорченного исторического объекта.

ФОТО Администрация города Ялта
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