На набережной Ялты рухнула часть фасада исторического здания

13 дек. 13:06

На набережной Ялты сегодня обрушилась часть фасада исторического здания, - сообщает Крым 24.

К счастью, во время обрушения никто не пострадал - оставшийся фрагмент закрепили, а территорию вокруг оградили от любопытных, городская прокуратура уже проводит проверку по факту обрушения.

Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране объектов культурного наследия, а при выявлении нарушений законодательства, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Затем городские власти проведут реставрацию испорченного исторического объекта.