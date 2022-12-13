Россия и Азербайджан создадут "дорожную карту" в сфере туризма

13 дек. 12:43

Россия и Азербайджан готовятся к созданию "дорожной карты" в области туризма - эта тема обсуждалась в ходе рабочей поездки российской делегации во главе с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем в Азербайджан.

Во время нее состоялись переговоры с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым, на которых стороны обсудили проект серии ознакомительных семинаров по вопросам ведения бизнеса в РФ и АР, обмен лучшими инвестиционными практиками обеих стран, расширение пропускной способности автомобильного пункта пропуска "Яраг-Казмаляр-Самур" на границе государств.

Чиновники сверили часы по поводу реализации договоренностей, достигнутых в рамках работы межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

"Обсудили подготовку проекта "дорожной карты" по реализации мероприятий в сфере торгово-экономического сотрудничества, финансов, транспорта, промышленности, энергетики, здравоохранения и защиты населения, экологической безопасности, гуманитарного сотрудничества и взаимодействия деловых кругов двух стран", - перечислили в МЭР РФ.

Стороны обратили внимание на увеличение туристического потока между Россией и Азербайджаном, договорились, что в ближайшее время приступят к созданию совместной "дорожной карты" в сфере туризма.

"В первом полугодии 2022 года количество туристических поездок российских граждан в Азербайджан увеличилось примерно на 55%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом турпоток из Азербайджана в Россию увеличился на 36%. Важно и дальше наращивать текущие показатели, стремиться к созданию общего туристического пространства между нашими странами", - подчеркнул Дмитрий Вольвач.