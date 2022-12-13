Протестующие азербайджанские экоактивисты готовы помочь армянским согражданам получить медпомощь

13 дек. 12:29

Азербайджанские участники акции протеста на дороге Лачин-Ханкенди готовы помочь в оказании скорейшей медпомощи согражданам армянского происхождения, заявила один из лидеров демонстрации, руководитель центра "Женщина: мир и безопасность" при обществе защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой Диляра Эфендиева.

Она напомнила, что армянские СМИ распространяют сообщения о том, что некоторым гражданам Азербайджана армянского происхождения необходима медицинская помощь, для чего им необходимо проехать по дороге, где проходит акция.

"Как женщина и как мать, я могу заверить наших граждан, проживающих в Ханкенди и других городах и селах Азербайджана в зоне временной ответственности российских миротворцев, что мы, как организаторы мирной акции, искренне заинтересованы в оказании скорейшей медицинской помощи этим людям", - подчеркнула Эфендиева.

Общественница пояснила, что дает всем желающим свой номер телефона - +994 50 311 02 33. По нему всегда можно обратиться к ней, чтобы обсудить организационные вопросы по транспортировке пациентов.

"Именно так, путем контактов между людьми, мы вновь вернемся к мирному и гармоничному совместному проживанию в Азербайджане, несмотря на попытки радикалов и националистов предотвратить наше сближение. От имени участников акции заявляю, что мы готовы оказать необходимое содействие для проезда отдельных машин, при этом сама акция будет продолжена", - пообещала она.