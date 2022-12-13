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Участники акции протеста в Карабахе призвали сохранить природные ресурсы Азербайджана

Участники акции протеста в Карабахе призвали сохранить природные ресурсы Азербайджана

Акция азербайджанских экоактивистов продолжается более 26 часов, требования заключаются в обеспечении мониторинга на месторождениях, пресечении экологического террора, сообщила замглавы Общественного совета при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, участница акции протеста Нармина Гарибова.

"Однако миротворцы препятствуют деятельности экологов. Мы должны защитить, сохранить природные ресурсы страны для будущих поколений", - сказала она.

Напомним, активисты протестуют против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.

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