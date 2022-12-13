Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном в контексте региональной геополитики

Хотя прошло два года после завершения Второй Карабахской войны и подписания трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации, существенных сдвигов в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном не произошло.

Основные дискуссии ведутся по четырем направлениям:

1) подготовка текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном;

2) делимитация армяно-азербайджанской межгосударственной границы;

3) открытие транспортных коммуникаций

4) гуманитарная проблематика.

Первые два направления переговорной повестки прямо или косвенно связаны с четким и однозначным признанием территориальной целостности Азербайджана, включая ту часть территории Карабаха, на которой проживает армянское население. Возможно поэтому представители оппозиционно настроенной политической элиты Армении, продолжают выступать против любых мирных инициатив. Их поддерживает и ряд армянских аналитиков, которые рассматривают подписание мирного договора как попытку "навязать Армении правовое оформление итогов войны и навязанных ей победителями условий"[1]. Так, бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян призывает не "проявлять поспешность на пути к всеобъемлющему урегулированию вопроса" и не "упускать из виду глобальную и региональную картину и различные интересы главных геополитических игроков"[2].

Именно поэтому официальный Ереван, принимая во внимание общественные настроения, затягивает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а после фактического развала Минской группы ОБСЕ пытается под разными предлогами вовлечь внешних акторов в переговорный процесс.

Одним из таких внешних акторов выступает Франция. Еще в ноябре 2020 года сразу после окончания 44-дневной войны Сенат и Национальная ассамблеи Франции приняли резкие антиазербайджанские резолюции, в которых, в частности, содержался призыв к правительству о признании сепаратистского режима в Карабахе. По итогам сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе Сенат Франции 15 ноября 2022 года и Национальная ассамблея этой страны 30 ноября приняли новые резолюции, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Хотя, как было заявлено, этот документ был одобрен единогласно, но "за" него проголосовало всего 256 депутатов, что составляет всего ~44% от общего числа депутатов (577). К тому же, как отмечают и армянские эксперты, у Франции нет серьезных рычагов воздействия на Азербайджан для претворения этой резолюции в жизнь. Поэтому, прежде всего, это шаг, направленный на то, чтобы угодить Армении и продвинуть свои интересы в регионе.[3]

Хотя МИД Франции в очередной раз заявил, что эти резолюции не являются официальной позицией Парижа[4], некоторые высказывания президента Эммануэля Макрона свидетельствуют об обратном. В частности, в своем интервью (буквально через неделю после встречи в Праге) французскому телеканалу France2 он утверждал, что Карабах является "международно-непризнанной и спорной территорией" и даже обвинил Москву в дестабилизации ситуации в регионе[5].

Президент Азербайджана назвал это интервью оскорбительным, неприемлемым, лживым и провокационным заявлением. Упомянув о тенденциозном заявлении в адрес Российской Федерации, о том, что якобы "Россия сыграла в азербайджанскую игру", президент Азербайджана отметил, что после подобных заявлений мы "не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений"[6].

После этих событий попытка Армении превратить следующую трехстороннюю встречу, которая должна была состоятся в Брюсселе 7 декабря 2022 года, в четырехстороннюю с обязательным участием Макрона была отвергнута Азербайджаном. Ильхам Алиев заявил, что в этих условиях "Франция не может участвовать в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Не мы отстранили их от этого формата, а они сами. Ни Россия, ни Америка, ни другие сопредседатели бывшей Минской группы никогда официально в поствоенный период не занимали чью-либо сторону, только Франция"[7].

25 ноября президент Азербайджана принял спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара, который позже, подводя итоги визита в Азербайджан, написал в своем Twitter-аккаунте, что Ильхам Алиев выразил приверженность формату урегулирования армяно-азербайджанский отношений, поддерживаемому ЕС[8]. В этом контексте следует отметить, что азербайджанская сторона, верная принципам равноудаленности и равноправия в отношениях с внешними акторами рассматривает формирование брюссельского формата под эгидой председателя Евросовета Шарля Мишеля не в терминах "конкуренции" и "альтернативности", а как хорошее дополнение к сложившемуся трехстороннему формату Азербайджан-Армения-Россия.

Другим актором, заинтересованным в усилении своего влияния на Южном Кавказе остается Иран. Не секрет, что в отношениях независимого Азербайджана и Ирана время от времени возникали противоречия. Одним из раздражителей стала позиция Тегерана, который все это время поддерживал тесные связи с Ереваном, несмотря на оккупацию азербайджанских земель.

В Азербайджане исходили из того, что урегулирование конфликта означает обеспечение региональной стабильности и развитие взаимовыгодного сотрудничества. Как заметил в этой связи Ильхам Алиев, "мы не понимаем, какие могут быть геополитические причины для того, чтобы не радоваться этому". Он добавил, что, до войны иранские военные никогда не проводили военных учений на территории, граничащей с оккупированной территорией Азербайджана, и никто не слышал от иранских официальных лиц таких громких слов о том, что территориальная целостность Азербайджана является красной линией. Между тем, реагируя на ситуацию, сложившуюся вокруг переговоров по созданию Зангезурского транспортного коридора, новая иранская администрация публично заявила о неприятии Тегераном "изменения карты на Кавказе"[9].

В Армении этот неоднозначный тезис привел к появлению в общественно-политическом пространстве неадекватных идей о возможности превращения Ирана в гаранта безопасности транспортного сообщения через территорию Армении, причем "вплоть до прямого военного присутствия в регионе"[10], хотя любому наблюдателю, знакомому с реалиями Южного Кавказа, было ясно, что гарантом нерушимости границ Армении является Россия - ее стратегический союзник и партнер по военно-политическому блоку ОДКБ.

Здесь мы подходим к рассмотрению позиции еще одного внешнего актора - это ОДКБ, в который, как известно, входит несколько стран СНГ, а решения там принимаются консенсусом. Напомним, что официальный Ереван не в первый раз пытается вовлечь ОДКБ в решение проблем между Азербайджаном и Арменией. На последним саммите в Ереване позицию ОДКБ по этому вопросу озвучил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который заявил: "Мы хотим мирного разрешения конфликта между двумя дружественными нам соседними государствами", а "ОДКБ действует так, чтобы угодить одному, не навредив другому"[11].

Как известно, Никол Пашинян не согласился с этим подходом, потребовав от ОДКБ признать агрессией действия Азербайджана, и не подписав ряд итоговых документов ереванского саммита. Результаты саммита еще раз подтвердили, что начало процесса делимитации является одним из основных условий нормализации отношений между двумя странами. Что касается якобы нарушения территориальной целостности Армении, то стоит напомнить, что под контролем армянской стороны еще с начала 1990-х годов остается семь сел Газахского района (Баганис Айрым, Хейримли, Бархударлы, Софулу, Гызылгаджылы, Юхары Аскипара и Ашахы Аскипара), находящихся на северном участке границы между Арменией и Азербайджаном и село Керки Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, и расположены эти села, между прочим, в сотнях километрах от Карабаха.

Последний саммит ОДКБ еще раз показал, что в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном самые сложные задачи приходится решать России. Общий подход РФ как посредника в этом процессе на Валдайском форуме президент Владимир Путин охарактеризовал следующей формулой: "Армения является нашим стратегическим партнером, союзником, и мы, конечно, в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будем ориентироваться на то, что будет предлагать сама Армения"[12].

Полагаю, что в последнее время непоследовательная политика Армении в процессе нормализации отношений с Азербайджаном, об этом, кстати, говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности[13], ставит Россию в трудное положение, т.к., зачастую ей предлагается сделать выбор между Арменией и Азербайджаном. Между тем, когда нейтральная позиция России Армению не устраивает, то в ответ на это усиливаются попытки активного вовлечения в процесс внешних сил, например, путем приглашения миссий наблюдателей из ЕС и ОБСЕ.

Тем не менее РФ продолжает оставаться ведущим посредником в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а достигнутые при ее посредничестве договоренности, закрепленные в четырех заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г., охватывают практически все аспекты постконфликтного урегулирования. Одновременно именно Россия как гарант безопасности Армении способна нейтрализовать деструктивное влияние ряда внешних сил, которые в силу различных причин не заинтересованы в установлении прочного мира в регионе.

На международной конференции в Баку на тему "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика" Ильхаму Алиеву был задан вопрос о том манипулируют ли Николом Пашиняном внешние акторы или, наоборот, премьер-министр Армении пытается манипулировать этими силами. Очевидно, что этот вопрос возник не на пустом месте, а связан с последними деструктивными действиями Еревана. Между тем, попытка извлечь дивиденды от превращения Армении в поле для геополитических игр очень опасная для этой страны политика. Как говорится, внешние силы приходят и уходят, их влияние усиливается и ослабевает, а Армения и Азербайджан все равно остаются соседями. Именно в силу этого факта альтернативы процессу нормализации отношений между эти странами просто не существует.

[1]Формат "3+3": Основная часть армянского экспертного сообщества опасения общественности разделяет. Республика Армения. 14.12.2021

[2]Как менялись переговоры по Карабаху и что можно сделать сейчас: экс-глава МИД. Спутник Армения, 16.10.2021

[3] Что может сулить Армении принятая во Франции резолюция? Мнение международника. Спутник Армения, 16.11.2022

[4] В МИД Франции заявили, что резолюция по Армении – не официальная позиция Парижа. Спутник Армения, 01.12.2022

[5]Логика Макрона: Быть большим армянином, чем армяне. Apa.az, 13 октября 2022

[6]Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Астане, 14 октября 2022

[7] Ильхам Алиев принял участие в международной конференции в Баку на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", 25 ноября 2022-

[8] Тойво Клаар: Президент Азербайджана привержен формату урегулирования в рамках ЕС. Report.az, 28 ноября 2022-

[9] С жалобой на Баку, Kommersant.ru, 06.10.2021-

[10]Арестовав иранских водителей Азербайджан, возможно, клюнул на армянскую наживку. Спутник Армения, 21.09.2021

[11]Лукашенко: Первый шаг к миру должна сделать Армения, aa.com, 23.11.2022

[12]Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", Kremlin.ru, 27 октября 2022

[13] "Армении рекомендуется вместо флирта с Францией быстрее договариваться с Азербайджаном". Caliber.az, 04.12.2022