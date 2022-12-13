В Алматы сервис Яндекс Еда начал работать с супермаркетами

Жители Алматы получили возможность заказывать продукты из супермаркетов через приложение Яндекс Еда.
В настоящее время доступна доставка из магазинов Flamingo, Ali Fruits, Maison и Choco bloom. В будущем количество партнеров сервиса увеличится, затем доставка продуктов станет доступной и в Астане.
Среднее ожидание заказа - от 30 минут, заказа и время доставки можно отслеживать через приложение.
На первый заказ продуктов действует скидка 10%, до конца декабря стоимость доставок будет составлять 99 тенге.