Коронавирус за сутки выявлен почти у 6 тыс россиян

13 дек. 11:58

В России за минувшие сутки выявили 5 977 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 018, в Санкт-Петербурге - 948, в Подмосковье - 54. В Краснодарском крае - 44, в Ставропольском крае - 20, в Крыму - 34, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 12, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 3, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 677 505. Госпитализированы за сутки 1640 человек. Выздоровели 6 838 пациентов, за все время - 21 073 454 человек.

Умерло за сутки 59 человек, с начала пандемии - 392 720.