Казахстан и Грузия нарастят торговое и транспортное взаимодействие

13 дек. 11:50

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с послом республики в Грузии Маликом Мурзалиным, дано поручение активизировать торговое и транспортное взаимодействие Казахстана с Грузией, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Грузией. Он поставил перед послом ряд конкретных задач, в том числе в части активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического взаимодействия между двумя странами.

Напомним, Малик Мурзалин был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Грузии 9 декабря. Ранее он занимал должность замруководителя Администрации президента Казахстана.