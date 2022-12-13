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Пашинян выводит военную технику из Карабаха

Пашинян выводит военную технику из Карабаха

Армения выводит из зоны временного размещения российских миротворцев в Карабахе крупную партию тяжелой военной техники, пишет армянское издание "Грапарак".

"Пашинян поручил вывести из Карабаха крупную партию тяжелой военной техники", - сообщает газета.

Также "Грапарак" передает, что российские миротворцы не собираются применять силу для того, чтобы убрать азербайджанских активистов с территории. Кроме того, они сказали, что о переговорах речь не идет и это одно из требований азербайджанской стороны.

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