Пашинян выводит военную технику из Карабаха

13 дек. 11:37

Армения выводит из зоны временного размещения российских миротворцев в Карабахе крупную партию тяжелой военной техники, пишет армянское издание "Грапарак".

"Пашинян поручил вывести из Карабаха крупную партию тяжелой военной техники", - сообщает газета.

Также "Грапарак" передает, что российские миротворцы не собираются применять силу для того, чтобы убрать азербайджанских активистов с территории. Кроме того, они сказали, что о переговорах речь не идет и это одно из требований азербайджанской стороны.