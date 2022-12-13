В Адыгее в ДТП с лошадью погиб мужчина

13 дек. 11:25

В понедельник вечером в Майкопском районе Адыгеи автомобиль наехал на лошадь, после чего опрокинулся в кювет, погиб пассажир.

По предварительным данным, авария произошла накануне около 17.45 на автодороге Даховская Лаго-Наки. Управлявший автомобилем ВАЗ-2111 22-летний местный житель сбил лошадь, после чего не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. На месте от полученных травм скончался 28-летний пассажир, житель Краснодарского края, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.