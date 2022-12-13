В 82 регионах РФ выявили "свиной грипп"

13 дек. 11:24

В России выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом на 35%, "свиной грипп" выявлен в 82 субъектах страны, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что доля вирусов гриппа среди вирусных заболеваний увеличивается и составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009 ("свиной грипп"), выявленный в 82 субъектах. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B.

Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом выявлены в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области, Чукотском АО, Коми, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Костромской и Вологодской областях.