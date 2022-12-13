В Узбекистане объявлен конкурс «Построим "Новый Ташкент" вместе»

13 дек. 11:10

Министерство строительства Узбекистана проводит конкурс «Построим "Новый Ташкент" вместе», от участников ждут креативности и желания создать современный город, сообщает телеканал "Узбекистан 24".

"Архитектурное соперничество состоит из двух этапов. В первом кандидаты представляют концептуальную схему проекта. Второй тур стартует 30 января, а окончательные итоги станут известны 6 марта», - рассказал турецкий специалист, консультант проекта "Янги шахар" Факух Гексу.

Весной на основе идей победителей начнется финальная работа по созданию архитектурного облика нового города.

"Целью проведения конкурса является создание "Нового Ташкента" в сотрудничестве с местными архитекторами и дизайнерами ", - добавил Гексу.

Победители конкурса получат денежный призы - от $4,5 тыс до $88 тыс.