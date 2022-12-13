В вузах РФ будут учить истории религий

13 дек. 10:56

Минобрнауки рассмотрит вопрос о внедрении в программы вузов учебного курса по истории религий до 15 марта, поручение дал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Минобрнауки России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Ассоциацией "Российское историческое общество" и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса "История религий России", - сказано в сообщении.

Соответствующий доклад ведомство должно предоставить до 15 марта 2023 года, ответственными за исполнение назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента Владимир Мединский и глава СВР Сергей Нарышкин.