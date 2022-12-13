В Чечне опробуют технологии "Московской электронной школы"

Власти Чечни намерены внедрять технологические решения "Московской электронной школы", - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Московские наработки лягут в основу федеральной государственной информационной системы "Моя школа" – так, в республике планируют внедрить электронный дневник, электронный журнал, портфолио школьников и некоторые другие инструменты, - передает "АиФ-Ставрополье".
Планируется, что технологический комплекс объединит все школы, колледжи и учреждения дополнительного образования республики.
Система заработает уже с января 2023 года, работать с ней обучены все педагоги.