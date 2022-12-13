В Чечне опробуют технологии "Московской электронной школы"

13 дек. 10:47

Власти Чечни намерены внедрять технологические решения "Московской электронной школы", - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Московские наработки лягут в основу федеральной государственной информационной системы "Моя школа" – так, в республике планируют внедрить электронный дневник, электронный журнал, портфолио школьников и некоторые другие инструменты, - передает "АиФ-Ставрополье".

Планируется, что технологический комплекс объединит все школы, колледжи и учреждения дополнительного образования республики.

Система заработает уже с января 2023 года, работать с ней обучены все педагоги.