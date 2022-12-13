РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин поручил популяризовать российских героев, отвечающих традиционным ценностям

Путин поручил популяризовать российских героев, отвечающих традиционным ценностям

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться популяризацией героев российской истории и фольклора, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий РФ, прошедшей 4 ноября.

"Принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора", - говорится в нем.

Делать это предполагается в том числе путем использования их изображений при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и прочей тиражированной продукции и товаров народного потребления.

Срок выполнения поручения - 15 мая будущего года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version