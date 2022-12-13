Путин поручил популяризовать российских героев, отвечающих традиционным ценностям

13 дек. 10:41

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться популяризацией героев российской истории и фольклора, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий РФ, прошедшей 4 ноября.

"Принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора", - говорится в нем.

Делать это предполагается в том числе путем использования их изображений при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и прочей тиражированной продукции и товаров народного потребления.

Срок выполнения поручения - 15 мая будущего года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.