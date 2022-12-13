Обручальные кольца в Казахстана подорожали почти наполовину

13 дек. 10:21

В Казахстане с начала года подорожали обручальные кольца, причем - сразу на 38%, это при том, что количество браков сократилось на 7%, - сообщает мониторинговая компания energyprom.kz.

Наибольшее удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской области: здесь золотые кольца выросли в цене сразу на 71,6% за год. Далее идут Жетысуская и Алматинская области: на 68,3% и на 66,6% соответственно. Заметный рост был также зафиксирован в Астане (на 51,5%), Восточно-Казахстанской области (на 49,9%), Алматы (на 48,5%) и Акмолинской области (на 44,9%), - передает Sputnik Казахстан.

Наименьший рост цен наблюдался в Атырауской (на 3,7% за год), Западно-Казахстанской (на 10,7%) и Кызылординской (на 11%) областях.

В то же время эксперты отмечают что количество браков в стране заметно сократилось - за январь–сентябрь 2022 года в Казахстане было зарегистрировано 98,3 тыс браков - это самый низкий показатель за все последние годы.