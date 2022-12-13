Почти 500 человек в двух селениях остаются без электричества в Кабардино-Балкарии

13 дек. 10:00

Два населенных пункта остаются без света в Кабардино-Балкарии из-за обрыва проводов, такое сообщение распространило ГУ МЧС по республике.

Напомним, утром 6 декабря из-за налипания льда порвались линии электропередачи в 16 населенных пунктах Зольского, Баксанского и Чегемского районов, где живут более 61 тыс человек. В регион прибыли дополнительные бригады электриков из соседних субъектов. Наутро энергетики восстановили энергоснабжение около 60% отключенных потребителей, но из-за быстрого гололедообразования на ЛЭП возникли новые обрывы, без света остались еще шесть сел. К вечеру воскресенья электроснабжения не было в пяти населенных пунктах Зольского района.

"Энергетиками продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Зольском районе. Без электроснабжения остаются два населенных пункта (Приречное, Камлюково), всего 470 человек", - пояснили спасатели.

За минувшие сутки специалисты восстановили 30 упавших опор ЛЭП, починили 450 обрывов проводов, заменили 80 изоляторов.