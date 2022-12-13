Токаев и индийский миллиардер обсудят инвестиции в Казахстан

13 дек. 9:57

Индийский миллиардер, глава конгломерата Adani Group Гаутам Адани прибыл в Астану с деловым визитом, сообщает пресс-служба национальной компании Казахстана KazakhInvest.

Индийскую делегацию примет президент республики Касым-Жомарт Токаев, также состоится встреча Адани с премьер-министром Алиханом Смаиловым и руководителями центральных государственных органов. В планах обсуждение вопросов сотрудничества в логистике, энергетике и газонефтехимии. Индийский бизнесмен планирует инвестировать около $150 млрд в различные секторы экономики Казахстана.

Adani Group - конгломерат из семи компаний, охватывающих энергетику, морские порты и логистику, аэропорты, центры обработки данных, горнодобывающую промышленность и добычу полезных ископаемых.