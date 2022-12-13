В Ростове началось строительство моста через Ростовское море

13 дек. 9:52

В донской столице начались работы по возведению моста через Ростовское море, - сообщает пресс-служба губернатора области Василия Голубева.

Возведением сооружения занимается подрядная компания ПАО "Ростовавтомост", строительство обойдется в 900 млн рублей, средства выделены из федерального и областного бюджетов.

Длина двухполосной конструкции составит 1,4 км, она станет частью дороги через Камышеваху в составе Ростовского транспортного кольца, а сам мост разгрузит узкую дамбу через Ростовское море, которая находится в аварийном состоянии, - передает "АиФ-Ростов".

По мосту можно будет добраться к микрорайону "Платовский" и Донскому инфекционному центру.