Азербайджанские экоактивисты уже сутки протестуют у поста миротворцев в Карабахе (ВИДЕО)

13 дек. 9:30

Акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций, которая началась накануне утром на дороге, ведущей из Ханкенди к границе с Арменией, продолжается неподалеку от города Шуша, в зоне временной ответственности российских миротворцев.

Экоактивисты жгут костры, поют патриотические песни и танцуют, в том числе национальный танец яллы.

Они также скандируют лозунги, один из них - "Положите конец экологическому террору!".

Всю ночь демонстранты провели на месте акции, у поста миротворцев. Температура воздуха в Шуше сейчас - минус один градус.

Напомним, активисты протестуют против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.