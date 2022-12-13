Иран нарастил экспорт морепродуктов

13 дек. 9:42

Экспорт морепродуктов из Ирана с марта по октябрь текущего иранского года составил свыше 88 тыс тонн ($172 млн), сообщил глава Союза производителей и экспортеров морепродуктов страны Али Акбар Ходаи.

По его словам, это на 15% и 60% больше в тоннаже и стоимости, соответственно, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

"В этом году мы экспортировали морепродукты в 57 стран", - приводит слова чиновника агентство ILNA.

Он отметил, что на сегодняшний день иранская индустрия морепродуктов организовала порядка 260 тыс прямых рабочих мест.

"Около 50% рабочих мест в перерабатывающих компаниях, консервных отраслях, отделах исследований и разработок и образовательных центрах занимают женщины", - добавил Ходаи.