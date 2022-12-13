Больницы Северной Осетии заняты пациентами с гриппом и ОРВИ

13 дек. 9:33

Коечный фонд больниц Северной Осетии на 69% заполнен из-за пациентов с гриппом и ОРВИ, - сообщили в пресс-службе главы республики.

"В больницах республики развернуто 280 коек, из них 194 заняты. Работает 66 бригад скорой помощи, их количество необходимо нарастить до 72 и при необходимости выделить дополнительные машины районным медучреждениям. Также потребуется усилить работу поликлиник", – рассказали в Минздраве Северной Осетии, передает "АиФ-Ставрополье".

В Северной Осетии вторую неделю превышен порог заболеваемости. За неделю количество заболевших выросло в 1,8 раза, причем у большинства заболевших выявляют так называемый "свиной" ("калифорнийский") грипп. 70% обращений касаются детей, поэтому садики республики закрыты на карантин, а в школах до 14 декабря введено дистанционное обучение, срок которого могут при необходимости продлить.