МИД РФ: создание газового хаба в Турции отвечает интересам всех сторон

13 дек. 9:22

Реализация идеи о создании газового хаба в Турции в интересах и производителей, и потребителей, уверен замглавы МИД России Александр Грушко, пишет РИА Новости.

"По газовому хабу - это абсолютно открытая идея. Мы надеемся на то, что она будет реализована. И, кстати говоря, это будет в интересах всех, как производителей газа - добывающих стран, так и потребителей. Опять же, если будет рациональное поведение тех, кто в газе реально заинтересован", - заявил он.

Грушко отметил, что сегодня много говорится о так называемом зеленом переходе, особенно на Западе, но "для всех очевидно, что этот перевод не может осуществляться с той скоростью и в таких объемах, как это задумывалась "мечтателями" безуглеродного мира".

"Всем рационально мыслящим экономистам понятно, что газ как самое чистое углеродное топливо в течение многих лет, пусть может быть и переходно, но будет оставаться главным источником энергии», - подчеркнул Грушко. Он добавил, что в связи с этим, нужно думать «о тех вещах, которыми мы многие годы занимались: это стабильность поставок, стабильность спроса, стабильность транзита, стабильность юридического климата, в котором ощущаются сделки, и предсказуемость энергетических стратегий".