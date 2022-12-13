На Кубань идут сильные дожди

13 дек. 9:10

В Краснодаре и на Черноморском побережье сегодня ожидаются сильные дожди, - сообщает краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды..

В дневные часы в краевом центре прогнозируется 10-12 градусов тепла, ветер усилится до 5-10 м/с, а осадки в этот день прогнозируются местами по всему краю. Температура воздуха днем 8-13 градусов тепла, в горах 4-9 градусов, - передает "АиФ-Юг".

На Черноморском побережье порывы ветра могут усилиться до 13-17 м/с, а на участке Анапа-Геленджик – до 15-20 м/с, но будет тепло - от 11 до 16 со знаком плюс.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Краснодарского края об опасной непогоде.