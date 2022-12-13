"Вкусно - и точка" заработает в Абхазии

13 дек. 8:58

Сеть ресторанов быстрого питания компании "Вкусно - и точка" уже в 2023 году заработает в Абхазии, - заявил торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"В Абхазии уже приобретена франшиза компании, мы ожидаем оперативного развертывания этого объекта в республике. Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. Все жители, эксперты, обозреватели с глубоким удовлетворением воспринимаем такие новости, думаю, это будет не единичный пример.... Пока есть принятое решение, дальше начнутся инфраструктурные вещи. Это не вопрос одного месяца, но, я уверен, в 2023 году это произойдет", - рассказал Барциц, передает РИА Новости.

Такое решение сети - вполне логичный вывод из сложившейся ситуации, в которой многие бренды, в том числе McDonald's ушли из России, и было логично предполагать вход этой структуры в дружественные страны на постсоветском пространстве, - добавил Барциц.