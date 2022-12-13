В Алматы стартовал кинофестиваль "Евразия"

13 дек. 8:43

В Алматы стартовал XVI Международный кинофестиваль "Евразия", самый крупный и авторитетный кинофорум страны, единственный казахстанский кинофестиваль, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), - сообщили в пресс-службе киностудии "Казахфильм".

Церемония официального открытия фестиваля состоялась в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая, а его президентом стал известный казахстанский кинорежиссер, заслуженный деятель Казахстана Ардак Амиркулов, - передает Sputnik Казахстан.

В этом году кинофестиваль "Евразия" включает две конкурсных программы:

Международный конкурс, куда вошли 15 полнометражных игровых фильмов, снятых на территории Евразийского континента за последние 12 месяцев, и национальный конкурс - 15 полнометражных казахстанских игровых фильмов производства 2021-2022 годов.

Вне конкурса на фестивале пройдет программа "Особое событие", которая представит ретроспективу фильмов известных деятелей мирового кино разных эпох и жанров, включая фильмы-юбиляры, а также фильмы открытия и закрытия фестиваля.

Еще одна внеконкурсная программа - "Открытие новых имен", которая посвящена современному короткометражному казахстанскому кино. Она будет включать показы 15 лучших фильмов молодых режиссеров, снятых в 2020–2022 годах.

В обоих конкурсах победители будут определяться в номинациях "лучший фильм", "лучшая режиссерская работа", "лучшее исполнение мужской роли", "лучшее исполнение женской роли", "специальный приз жюри".

Фестиваль продлится до 18 декабря.