Экс-премьеру Дагестана зачитали приговор за мошенничество

13 дек. 8:28

Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего председателя правительства Дагестана Мухтара Меджидова за особо крупное мошенничество, - сообщили в пресс-службе суда.

"Меджидову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе, передает "Интерфакс".

Также суд назначил Меджидову штраф в 900 тыс рублей и запрет на занятие должностей в органах государственной власти сроком на два с половиной года. Другому фигуранту дела - бывшему гендиректору Избербашского радиозавода им. П. С. Плешакова Фирязу Фарманову суд назначил четыре года условно с испытательным сроком на пять лет, штрафом в 800 тыс рублей и запретом на занятие должностей в органах госвласти на два с половиной года.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших 108 млн рублей по иску о возмещении вреда.

Суд признал фигурантов виновными в особо крупном мошенничестве, речь о хищении у министерства обороны РФ 108 млн рублей, выделенных на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1.

Напомним, Меджидов возглавлял правительство Дагестана с 31 января по 22 июля 2013 года.