СМИ: оплату установки приборов учета включат в платежки за ЖКУ

13 дек. 7:56

В скором времени в платежах за ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) появится новая строка об оплате установки, замены и поверки "умных" счетчиков в жилых домах - проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишут "Известия".

В соответствии с распоряжением, ведомству необходимо обеспечить доступ к данным "умных" приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО.

Также министерству поручено обеспечить "возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ".

Реализация масштабных программ по внедрению "умных" счетчиков уже прорабатывается, они требуют дополнительных решений, - уточнили в Минстрое.