СМИ: в Лимасоле зачитали приговор убийце россиянок

13 дек. 7:44

Уголовный суд кипрской провинции Лимасол признал 33-летнего сирийца виновным в убийстве двух россиянок в ноябре 2021 года в районе общины Амианто на Кипре, приговорив его к 25 годам тюрьмы, - сообщает телеканал Sigma.

"Его действия были жестокими, безжалостными и преднамеренными", – следует из приговора.

Обвиняемый признал вину, отметив, что мотивом его преступления стали насмешки над его религией и мужественностью.

44-летний брат убийцы, которого суд признал виновным в незаконном хранении и транспортировке огнестрельного оружия, а также во вмешательстве в полицейское расследование, получил девять месяцев тюремного заключения.

Напомним, в ноябре 2021 года из квартиры в приморской части города Ларнаки пропали российские туристки 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова. Позже тела девушек были обнаружены в саду у дома отдыха недалеко от Като Амиантос.