СМИ: на новых территориях РФ заработает национальный роуминг

13 дек. 7:14

"Билайн", "Мегафон" и Tele2 договорились о запуске национального роуминга на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, - пишет сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на источник в одном из операторов "большой четверки".

Национальный роуминг позволяет использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны. До конца 2022 года роуминг на территории всех новых субъектов РФ начнет работать и у МТС, - рассказал "Ведомостям" собеседник, близкий к федеральному оператору.

Национальный роуминг был отменен в мае 2019 года для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя. "Большая четверка" федеральных сотовых операторов не работает в этих регионах, и пользователей на полуострове обслуживают местные "К-телеком", "Крымтелеком", "Севтелеком" и виртуальный оператор "КТК-телеком". Условия национального роуминга в новых регионах будут аналогичны крымским. Ранее у местных компаний договоренностей этих операторов о взаимном пропуске трафика с "большой четверкой" не было.