Жителей столичного региона ждут мокрый снег и гололедица

13 дек. 6:58

Сегодня в столичном регионе прогнозируется облачная погода, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Небольшие осадки местами умеренные (снег, мокрый снег). Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем воздух в регионе прогреется от минус одного до одного градуса тепла, атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Ветер будет дуть теплый, южный, его скорость составит от шести до 11 м/с. Кроме того, москвичей предупредили о снежных заносах на дорогах.

Предстоящей ночью температура воздуха составит от пяти до трех градусов мороза, а атмосферное давление понизится до 741 мм ртутного столба.