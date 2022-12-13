СМИ: Россия может вернуть себе лидирующие позиции по экспорту газа в ЕС

13 дек. 6:43

Россия может снова занять лидирующую позицию в качестве основного поставщика энергоносителей в страны Евросоюза, - сообщает Bloomberg.

"На карту поставлены миллиарды долларов в экспортных мощностях газа", - написал обозреватель издания Хавьер Блас, передает РИА Новости.

Он также отметил, что на организованном Оксфордским институтом энергетических исследований собрании многие политики и эксперты заявили, что согласны с тем, что Россия вновь сможет стать ключевой фигурой на европейском энергетическом рынке, поскольку "неизбежные реалии географии и рынков" гораздо важнее мнения любых политиков, - пишет Блас, отмечая, что Россия на протяжении многих лет была крупнейшим поставщиком газа в Европу, а энергетический мост между Россией и ЕС, строившийся в течение десятилетий, преодолел самые холодные эпизоды холодной войны, распад Советского Союза и либерализацию европейского энергетического рынка.

В связи с переходом на возобновляемые источники энергии ЕС не будет нуждаться в таких больших объемах голубого топлива, однако, если Европа будет пытаться содержать свои отрасли промышленности в конкурентоспособном состоянии, им потребуется доступное сырье, а дешевле российского газа Европе не найти, - резюмирует автор.