Поездка в свадебном кортеже оказалась смертельной для троих жителей Манаса

13 дек. 6:28

Минувшим вечером три человека погибли в автомобильной аварии с участием свадебного кортежа в Дагестане, - сообщает пресс-служба МВД региона.

Накануне приблизительно в 16:00 на 19-м км автодороги Манас - Сергокала - Первомайское в Карабудахкентском районе 19-летний местный житель, управляя автомобилем "BA3-21144" в составе свадебного кортежа, двигавшегося из села Гурбуки в поселок Манас, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz GLS под управлением 39-летнего жителя Левашинского района.

"Отстав в свадебном кортеже, водитель стремился наверстать упущенное расстояние, в результате ДТП водитель "ВАЗ-21144", двое его пассажиров, жители поселка Манас 19 и 20 лет, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.