Число заболевших коронавирусом в Казахстане снова растет

13 дек. 6:14

За минувшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 155 новых случаев заражения коронавирусом, - сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Сутками ранее число заболевших составило 148 человек, передает Sputnik Казахстан.

На сегодняшний день лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1 847 человек, 312 из которых находятся в стационарах, на амбулаторном лечении – 1 535 пациентов.

В тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 заболевших, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa, - добавили в ведомстве.