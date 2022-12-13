В Госдепе сообщили о важности контактов с представителями России

13 дек. 3:30

США считают важным продолжать контакты с представителями России. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Я не обладаю полномочиями говорить о возможных встречах в будущем. Могу лишь сказать, что мы считаем такие контакты ценными, потому что верим в важность поддержания каналов коммуникаций открытыми", - цитирует его ТАСС.

При этом Прайс отметил, что это всегда важно, особенно в периоды напряженности и конфликтов. Представитель Госдепа также рассказал, что на стамбульской встрече стороны обсудили ряд двусторонних вопросов и раздражители, которые препятствуют продуктивным отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, 9 декабря в Стамбуле состоялась встреча РФ и США на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств. Она была посвящена раздражителей в двусторонних отношениях.