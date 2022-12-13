Ставропольские ученые создали препарат для лечения дерматита у кошек

13 дек. 0:22

Специалисты Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) разработали уникальное лекарство от дерматита для кошек, говорится в сообщении пресс-службы университета.

Новый препарат позволяет в более короткие сроки лечить дерматиты аллергического характера и вирусные дерматозы у этих питомцев.

«По предварительным оценкам, он несложен в производстве и должен быть доступным по цене. На препарат группой ученых университета получен патент. Аналогов ему в настоящее время на рынке нет», - говорится в сообщении.

В пресс-службе университета отметили, что лекарство не вызвало у животных никаких побочных эффектов.

Уточняется, что исследования проводились на базе университетской лаборатории, созданной в вузе по программе «Приоритет 2030».