Эрдоган завтра прибудет в Туркменистан на саммит с Алиевым и Бердымухамедовым

12 дек. 23:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Туркменистан 13-14 декабря для участия в I саммите лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана. Об этом сообщила его канцелярия.

Мероприятие пройдет в Авазе 14 декабря с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Президенты обсудят сотрудничество в таких сферах, как торговля, энергетика и транспорт, а также шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего его углубления.

По итогам саммита будут подписаны различные соглашения, которые укрепят договорно-правовую базу сотрудничества в вышеуказанных областях.