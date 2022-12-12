Акция протеста азербайджанских активистов у поста миротворцев под Шушой длится более 14 часов

12 дек. 23:46

Представители азербайджанских неправительственных организаций уже более 14 часов, начиная с сегодняшнего утра, проводят акцию протеста в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев.

Они требуют встречи с командующим российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, Андреем Волковым.

Отметим, что температура воздуха в Шуше достигает сейчас -3 градуса, в горных условиях она ощущается еще ниже. По сообщениям Telegram-каналов, активисты готовы ночевать на месте проведения акции.

Напомним, демонстранты протестуют против отказа допустить азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с незаконной эксплуатацией